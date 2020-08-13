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Политика

Как политические партии готовятся к выборам в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова.

В преддверии муниципальных выборов в Псковской области, которые состоятся 13 сентября, Псковское агентство информации провело серию интервью с лидерами парламентских партий в прямом эфире проекта ПАИ-live. По итогам эфиров с руководителями и представителями реготделений партий «Псковская правда» подготовила обзор «Гонка за лидером».

«В 2015 году, по итогам предыдущей столь же масштабной муниципальной кампании, «Единая Россия» одержала абсолютное большинство побед: ее кандидатам достались 916 из возможных 1167 мандатов. Еще 90 тогда получили самовыдвиженцы, условная «партия» которых стала второй в данном зачете. Не возникает сомнений относительно того, что и в этот раз расклад будет похожим: Александр Козловский, к примеру, оценивает рейтинг партии в регионе в 50%, очевидно, опираясь при этом на социологические выкладки. А значит, основной вопрос кампании — кому из оппозиционных партий достанется почетное третье место», - отмечают аналитики.

Чем ответят КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко», читайте в обзоре «Псковской правды».

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