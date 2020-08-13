0
12:28
Как единороссы готовятся к выборам: Александр Козловский - о предвыборных кампаниях и гражданских инициативах
15:10
Начался прямой эфир ПАИ-live с депутатом Государственной Думы Александром Козловским (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:16
Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live
18:28
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
00:39
Псковский губернатор обратился к жителям Псковской области
15:11
О видах пенсий, как они начисляются и кому положены – в интервью сенатора Елены Бибиковой
21:40
Лукашенко предложил перелить оппозиционерам свою кровь
Еще новости
Политика

Псковский губернатор в пресс-центре ТАСС поделится опытом борьбы с коронавирусом и его последствиями в регионе

Фото ТАСС.

Псковский губернатор в пресс-центре ТАСС поделится опытом борьбы с коронавирусом в регионе. 

На базе ТАСС состоится онлайн-конференция, посвященная анализу действий российских глав регионов во время пандемии коронавируса. В ней примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Будут обсуждаться конкретные примеры решения экономических и социальных вопросов областей в период пандемии коронавируса.

В пресс-конференции также участвуют представители Мурманской и Ленинградской областей, Севастополя и директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Псковский губернатор в пресс-центре ТАСС поделится опытом борьбы с коронавирусом и его последствиями в регионе За сутки коронавирусом в России заразились 4 748 человек Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 60 Ещё один человек заразился коронавирусом в Псковской областной больнице 4 242 человека заболели коронавирусом в Псковской области Почти 14,8 млн человек в мире вылечились от коронавируса Новая инфекционная больница в Пскове готова на 87% Шахматная рассадка, маски и дезинфекторы: когда в Пскове снова можно будет сходить в кино Ещё шесть человек заразились коронавирусом в Пскове 823 человека заболели коронавирусом в Великих Луках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался прямой эфир ПАИ-live с депутатом Государственной Думы Александром Козловским (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 августа 2020
Начался прямой эфир ПАИ-live с депутатом Государственной Думы Александром Козловским (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live
13 августа 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
12 августа 2020
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
Псковский губернатор обратился к жителям Псковской области
09 августа 2020
Псковский губернатор обратился к жителям Псковской области 2
О видах пенсий, как они начисляются и кому положены – в интервью сенатора Елены Бибиковой
08 августа 2020
О видах пенсий, как они начисляются и кому положены – в интервью сенатора Елены Бибиковой
Лукашенко предложил перелить оппозиционерам свою кровь
07 августа 2020
Лукашенко предложил перелить оппозиционерам свою кровь
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
07 августа 2020
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд
05 августа 2020
ВИДЕО: Из инвалидной коляски – на вейкборд

Идет загрузка...