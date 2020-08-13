Псковский губернатор в пресс-центре ТАСС поделится опытом борьбы с коронавирусом и его последствиями в регионе

12:05, 18 августа 2020, ПАИ

Псковский губернатор в пресс-центре ТАСС поделится опытом борьбы с коронавирусом в регионе.

На базе ТАСС состоится онлайн-конференция, посвященная анализу действий российских глав регионов во время пандемии коронавируса. В ней примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Будут обсуждаться конкретные примеры решения экономических и социальных вопросов областей в период пандемии коронавируса.

В пресс-конференции также участвуют представители Мурманской и Ленинградской областей, Севастополя и директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.