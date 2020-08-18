Генерал-майор Вооруженных сил России погиб в Сирии

22:52, 18 августа 2020, ПАИ

Генерал-майор Вооруженных сил России погиб в Сирии, сообщают РИА-новости.

По данным Минобороны, бомба сработала на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции неподалеку от Дейр-эз-Зора.

В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», ‒ говорится в сообщении военного ведомства.

Это первый случай гибели российского офицера такого ранга в Сирии за последние два года. Почти три года назад, 23 сентября 2017-го под Дэйр-эз-Зором погиб другой российский военачальник. Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов.

