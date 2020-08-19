Персональные совещания по региональным проектам намерен проводить Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Его темой стало обсуждение актуальных вопросов в рамках регпроекта «Спорт — норма жизни» по направлению «Демография», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
«Мы меняем формат проведения совещаний по реализации региональных проектов, проводим персональные совещания, чтобы была возможность оценить наиболее проблемные моменты, детально их разобрать и принять соответствующие решения», — отметил глава региона, открывая совещание, и предложил перейти к обсуждению.
Исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Елена Чернышова рассказала о проектах, реализация которых началась в прошлом году, — возведение физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Пскове и Плюссе. В областной столице все идет по графику, введение в эксплуатацию объекта планируется в октябре.
В Плюссе обустройство территории ФОКОТа завершено, осталось нанести соответствующую разметку. Михаил Ведерников поручил проработать вопрос с подрядной организацией максимально оперативно, пока на улице теплая погода без осадков. В противном случае процесс может затянуться.
«После завершения работ необходимо продумать организацию товарищеского матча без зрителей с соблюдением всех противовирусных мер, чтобы спортсмены оценили все преимущества новой площадки», — заметил губернатор.
В текущем году начата реализация проектов по строительству ФОКОТов в Себеже и Печорах. Проектно-сметная документация по ним уже готова. В Печорах организован аукцион на выполнение работ по обустройству основания для спортивной площадки.
Елена Чернышова также рассказала о поставке нового оборудования в Ледовый дворец Пскова. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено порядка 25 млн рублей. В настоящее время контракт выполнен, оборудование, в том числе ледозаливочная машина, поставлено в срок.
Актуальный вопрос — поставка площадок ГТО. С подрядчиком, не выполнившим свои обязательства, идет процедура расторжения контракта. Он также будет внесен в список недобросовестных поставщиков. Планируется проведение повторного аукциона. Глава региона поручил контролировать исполнение показателя по данному направлению.
Последнее направление — «Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва». В его рамках были выделены средства на организацию командировок спортивных команд на соревнования. Но в планы вмешалась ситуация с распространением COVID-19. Региональный комитет по спорту предложил перераспределить финансирование на закупку спортивного инвентаря, для этого ведутся переговоры с областными спортивными федерациями. Губернатор поручил максимально активизировать работу по составлению перечня необходимого спортивного оборудования.
По итогам совещания Михаил Ведерников дополнительно поручил региональному проектному офису совместно с комитетом по спорту Псковской области разработать планы-графики работ по проблемным объектам регионального проекта и еженедельно контролировать их исполнение.