План по газификации России выполнен всего на 15%

07:48, 20 августа 2020, ПАИ

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о невыполнении плана по газификации страны, что было установлено в ходе плановой проверки, пишет Lenta.ru.

По его данным, в настоящее время идет сильное отставание от целевых показателей. За последние три года оказалось выполнено только 15 процентов плана. При этом финансирование мероприятий снижается.

Кудрин напомнил, что себестоимость подачи газа в России зачастую выше тарифа, и «Газпрому» приходится компенсировать потери за счет экспортной выручки. В связи с проблемами на европейском газовом рынке компания получает убытки и не в состоянии финансировать газификацию.

Другие нарушения связаны с несинхронизированностью работы компании и региональных властей. В некоторых случаях проложены магистральные и межпоселковые сети, но не готовы районные и муниципальные.

Проблемой остается гигантская задолженность потребителей. На данный момент она составляет 331 миллиард рублей, причем в республиках Северного Кавказа по-прежнему продолжается отпуск газа без договоров. Решения, которые могли бы нормализовать ситуацию, приняты, но не исполняются.