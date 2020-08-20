Неизвестный поджёг сарай в Псковском районе

09:36, 20 августа 2020, ПАИ

В Псковском районе неизвестный поджёг сарай. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

19 августа в деревне Писковичи Псковского района выгорел изнутри дощатый сарай 6 на 3 метра, сгорела кровля. Кроме того, выгорела изнутри пристройка размером 6 на 2 метра. Причиной возгорания стал поджог. Пожарным удалось спасти шесть сараев.

В этот же день в 10:37 произошёл пожар в нежилой двухкомнатной квартире на улице Комарова, 21 в Палкино. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 13:38 в деревне Нижельское Куньинского района произошёл пожар в жилом доме. Огнём повреждена веранда. Причиной стало короткое замыкание электропроводки на веранде.

В 16:17 в посёлке Плюсса сгорели два жилых дома. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в доме.