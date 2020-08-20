О пожарной опасности предупреждает МЧС жителей Псковской области
МЧС предупреждает жителей Псковской области о пожарной опасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
С 21 августа местами по региону ожидается чрезвычайная пожарная опасность – пятый класс по региональной шкале.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации местным жителям необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».