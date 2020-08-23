За незаконную регистрацию иностранца житель Невеля попал под суд

13:51, 23 августа 2020, ПАИ

В Невеле в доме № 8 на улице Ломоносова 48-летний местный житель незаконно зарегистрировал гражданина Таджикистана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй ст. 322.3 УК РФ, граждане наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.