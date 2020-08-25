Борьба на выборах будет конкурентной: интервью с Игорем Соповым

18:28, 26 августа 2020, ПАИ

Все ближе единый день голосования – 13 сентября. Автор проекта ПАИ-live «На ходу» Александр Машкарин пообщался с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым о подготовке к избирательному процессу, этике поведения в избирательных комиссиях и обеспечении безопасности в день голосования.

За ручку никто водить не будет

– Игорь Александрович, в Псковской области массовые муниципальные выборы, выбирают более тысячи депутатов, правильно? Я не ошибаюсь?

– 1150 вакантных должностей замещается.

– 1150! 1150 вакантных должностей будет замещаться. Гораздо большее число кандидатов было выдвинуто политическими партиями, выдвинулись и самовыдвиженцы. По сравнению с прошлой волной муниципальных выборов как вы оцениваете активность политических сил в этот раз?

– Если говорить об этой выборной кампании, то, наверно, несколько цифр для начала. Дело в том, что в Псковской области в 24 районах, кроме Великих Лук и Пскова, будут проходить муниципальные выборы различных уровней, как вы правильно сказали. Из 524 тысяч избирателей в голосовании примет участие порядка 281 тысячи избирателей Псковской области.

– Фактически половина.

– Чуть больше половины. Будет задействовано 479 избирательных комиссий, которые будут работать на этих выборах. И количество мандатов, которые сейчас замещаются, – 1150. На сегодняшний день зарегистрировано 2119 кандидатов, которые претендуют на эти мандаты. Дело в том, что сейчас динамика регистрации меняется, потому что каждый день либо происходят судебные заседания, либо выявляются недочеты в документах, либо кандидаты сами отменяют свою регистрацию, поэтому цифры будут в течение какого-то времени меняться. Но пока на 25 августа именно на этой цифре мы останавливаемся: 2119. Что касается предыдущего выборного сезона, он проходил в 2015 году – и тоже 13 сентября, на тот момент в политических баталиях принимало участие 14 политических партий (в этом году – всего лишь восемь) и было зарегистрировано 2 567 кандидатов, то есть примерно на 400 кандидатов больше, чем в нынешнем сезоне. Понятно, что количество партий давало определенный привес, сейчас меньше партий – и меньше количество кандидатов. Но тем не менее мы сами видим, что конкурс на каждое место замещаемого мандата достаточно серьезный.

– Выборная борьба, получается, конкурентная.

– Да, борьба будет конкурентной, обязательно, потому что сама избирательная система выстроена таким образом: если нет конкуренции на избирательных участках, то выборы не проходят. То есть если замещается пять мандатов, то должно принять участие как минимум шесть человек, потому что выборы должны быть конкурентными, чтоб можно было выбирать.

– Какие основные нарушения фиксируются во время регистрации кандидатов?

– В данном случае это, конечно же, подготовка документов самими кандидатами. Не все справляются с этой задачей. Документы приносятся, комиссии их принимают, но всегда возникают вопросы, частые и, наверно, характерные для Псковской области: это двойное гражданство, которое появляется время от времени; второй момент – многие кандидаты забыли указать судимости, и это тоже выявляется в ходе проверки. И, соответственно, начинается внутрипартийная борьба, когда кандидаты подают друг на друг в суд. И вот эти судебные тяжбы в настоящее время тоже ведутся.

– Как много таких судебных процессов?

– В настоящее время где-то порядка 15 судов проходит в различных районах: это суды именно между кандидатами, или партийные суды. Территориальные избирательные комиссии, которые являются организующими выборы, принимают участие в этих судах как стороны, которые должны предоставлять документы и обсуждать избирательное право. Но пока ни одной жалобы на работу территориальной избирательной комиссии или Избирательной комиссии Псковской области зафиксировано не было. Пока судебные тяжбы касаются именно отношений между кандидатами.

– С точки зрения избирательной комиссии, выборы пока проходят совершенно спокойной?

– Что касается избирательной комиссии, то мы с кандидатами прорабатываем все вопросы. Когда они приносят свои документы, мы объясняем, каким образом какой пакет документов необходимо сдать – это понятно. Мы объясняем, каким образом нужно открыть избирательный счет, если они собираются открывать избирательный счет. Мы разместили на своем сайте адреса работы Сбербанка, в какое время он работает, когда можно открыть счет, когда можно внести деньги для того, чтобы оплатить агитационный печатный материал. Мы предупредили о том, как этот материал печатается, какие отчеты должны на них сдавать: предварительные, первые, нулевые финансовые отчеты, последующие финансовые отчеты. Избирательная комиссия постоянно находится в работе с кандидатами и объясняет, каким образом необходимо в данном случае работать.

– В общем, вы их чуть ли не за ручку водите.

– Мы за ручку не можем их водить по одной простой причине: это противоречит законодательству. Мы все четко объясняем, но брать дополнительные функции, как вы сказали, водить за ручку или что-то делать за кандидатов – это будет чревато последствиями для комиссии. Поэтому мы все объясняем в самом начале, в дальнейшем кандидаты или партия сами должны выполнять те условия, которые поставлены. Они могут проконсультироваться, позвонить, но мы не имеем права за них что-то делать.

Проголосовал – и по грибы!

– Можете выделить какие-то муниципалитеты, где, на ваш взгляд, наибольшая кандидатская активность?

– Я думаю, что, наверно, это Себеж, Себежский район, но не потому, что там активность больше…

– Умер глава района.

– Да, там просто четыре уровня выборов, и поэтому, наверно, получается наиболее серьезная активность. Думаю, что к Себежу, к Невелю, к Гдову – к этим городам будет приковано наибольшее внимание, потому что больше политической конкуренции.

– Территориальные избирательные комиссии справляются со своей работой?

– Да, территориальные комиссии работают в штатном режиме, никаких проблем нет. Все вопросы занесения информации в систему «Госвыборы», работа по уведомлению кандидатов – все ведется в штатном режиме.

– 13 сентября – день голосования. Мы все помним, не так давно был единый день голосования по поправкам в Конституцию, который фактически был не один день, а несколько. В этот раз воспользовались ли регион и муниципалитеты возможностью сделать не один день голосования, а растянуть его на три дня?

– К сожалению, пандемия, и процессы, которые с этим связаны, никуда не ушли. Из рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации нам дают возможность принять решение о проведении трехдневного голосования: 13 сентября – это единый день голосования, 11-12 сентября – это дни, предшествующие дню голосования. Поэтому территориальные избирательные комиссии, которые являются организаторами, приняли решение, что голосование будет проходить в течение трех дней – это позволит нам избежать массового столпотворения на избирательных участках и позволит минимизировать затраты на приобретение средств индивидуальной защиты. Здесь мы растягиваем все во времени и пространстве, и это дает определенную возможность людям спланировать свой приход на избирательный участок. Традиционно на муниципальных выборах явка не очень высокая, и связано это в основном с тем, что в осенний период многие выезжают…

– На огороды, дачи.

– Дачи, огороды и грибы, а тем более такая теплая погода. Поэтому думаю, что если в пятницу заехать на избирательный участок, который работает с 8 утра до 20 часов вечера, то, в принципе, выходные можно посвятить уже домашнему хозяйству или походу в лес. Проголосовать, прийти и отдать свой голос за кандидата, который, в принципе, на земле, прямо у вас в населенном пункте, в поселке или в районе будет решать дальнейшие ваши насущные проблемы.

– Июль показал, что действительно удобно, когда можно проголосовать прийти заранее.

– Мы проехали 24 района, обсуждали, работали с участковыми избирательными комиссиями, с председателями, и я задавал все время вопрос: удобно ли было так голосовать? Они говорят: «Да, несомненно, удобно!» Понятно, что это было семь дней, понятно, что была жара – это были, конечно, тяжелые условия, но для избирателей, когда к ним комиссия приезжает во двор, когда можно прийти проголосовать в любой момент, это намного удобнее. И сейчас избирательные комиссии тоже используют восемь форм работы с избирателями. Досрочное голосование, которое начинается 2 сентября сначала в территориальных комиссиях, потом в участковых избирательных комиссиях, – это возможность проголосовать досрочно надомно, это выездное голосование и так далее. Все эти формы известны, информация размещена на сайте Избирательной комиссии Псковской области, в группах избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий.

Приоритет - безопасность

– Вы затронули вопрос безопасности. Меры безопасности в июле во время голосования были беспрецедентные – как в этот раз?

– Мы ни на йоту не отклоняемся, они такие же и остаются: всем избирателям при входе замеряется температура, есть коврики для обработки подошв обуви, антисептики для рук, мыло в туалетных комнатах, маски. Перчаток, может быть, не будет, но антисептиков будет больше, и не будет, наверно, одноразовых ручек. Все остальное – то же самое, что мы использовали на выборах по голосованию по Конституции. Поэтому в настоящее время закупаются средства индивидуальной защиты. Большое спасибо за поддержку губернатору Псковской области: он оказал содействие в закупке СИЗ, они будут переданы в избирательные комиссии. К моменту открытия избирательных комиссий для досрочного голосования все средства индивидуальной защиты будут уже на месте.

– Есть еще что добавить к сказанному?

– Есть. Мы понимаем, что политическая конкуренция будет жесткая, и мы бы хотели, чтобы политические партии при назначении членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей относились и к своим политическим оппонентам, и в том числе и к избирательным комиссиям вежливо и работали в рамках закона, чтобы не было никаких провокаций и негативных ситуаций, которые могут возникать как между политическими структурами, так и между комиссией и партиями. Потому что иногда свои политические провалы партии пытаются списать на действия самих избирательных комиссий или оппонентов.

– Был уже такой печальный опыт.

– Поэтому хотелось бы, чтобы в данном случае это проходило в рамках закона. Мы же специально подготовили сейчас увеличенные формы протоколов, которые будем рекомендовать вывешивать на избирательных участках, где будут указаны права и обязанности членов комиссии с правом совещательного голоса и права и обязанности наблюдателей, чтобы коллеги понимали, каким образом работа происходит. Если возникают какие-нибудь спорные ситуации, то предлагается решать это в рамках закона и ни в коем случае не прибегать к различным уловкам, которые могут создавать лишний шум, привлечение средств массовой информации, негативный пиар для того, чтобы скрыть какие-то недоработки в работе с избирателями. Вот этого не хотелось бы ни в коем случае. На совещании с партийными структурами, которые мы приглашали в прошлый четверг (у нас прошло большое расширенное совещание), мы приглашали 18 партий – пришло только шесть. Я надеюсь, что участники нашего политического марафона все-таки услышали нас. Надеюсь, что эта кампания пройдет взаимовежливо и никаких проблем не возникнет.

– Резюмирую, наверно, самое важное из сказанного Игорем Александровичем. Во-первых, что касается безопасности: все меры поддержки безопасности, которую мы видели во время голосования по поправкам в Конституцию, остаются и на этих выборах. Во-вторых, у вас снова будет возможность проголосовать не только в единый день голосования, но и заранее – 11-12 сентября. Поэтому можно только пожелать всем избирателям Псковской области, которые могут принять участие в этих выборах, воспользоваться своим избирательным правом, в сентябре прийти на выборы, выбрать того человека, который, как говорил Игорь Александрович, живет фактически в вашем соседнем дворе, доме, и сформировать тот уровень власти, который наиболее близок к вам в прямом, а не фигуральном смысле этого слова. Спасибо большое за комментарии! Я думаю, что накануне дня выборов мы еще обязательно встретимся.

– Хорошо, обязательно!