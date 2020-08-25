Газпром намерены обязать газифицировать домовладения

07:25, 27 августа 2020, ПАИ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в партии предлагают возложить на «Газпром» подготовительные и монтажные работы по подключению домовладений к газу с последующей компенсацией затрат, пишет ТАСС.

В ходе онлайн-совещания по теме газификации регионов Турчак сообщил, что «Единая Россия» предлагает разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года, определить конкретные целевые показатели по регионам, сроки реализации этого проекта и объемы его финансового обеспечения.

«Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого домовладения», - добавил Турчак.

«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию «Газпром». При этом компенсировать ей затраты через предоставление мер государственной поддержки», - добавил он. Среди таких мер, по его словам, могут быть льготы по НДПИ, выпуск бессрочных облигаций. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети - это «сложившаяся мировая практика».