0
15:34
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
08:03
Проблемы с начислением пенсий россиянам выявила Счетная палата
07:01
Средний чек набора ученика вырос на четверть в августе
16:20
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
21:47
Около 140 млн рублей налогов планируют собирать с нового завода в Великолукском районе
21:44
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
10:43
Депутат добился снижения цены на газ на двух АГЗС в Пскове
Еще новости
Экономика

Газпром намерены обязать газифицировать домовладения

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в партии предлагают возложить на «Газпром» подготовительные и монтажные работы по подключению домовладений к газу с последующей компенсацией затрат, пишет ТАСС.

В ходе онлайн-совещания по теме газификации регионов Турчак сообщил, что «Единая Россия» предлагает разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года, определить конкретные целевые показатели по регионам, сроки реализации этого проекта и объемы его финансового обеспечения.

«Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого домовладения», - добавил Турчак.

«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на компанию «Газпром». При этом компенсировать ей затраты через предоставление мер государственной поддержки», - добавил он. Среди таких мер, по его словам, могут быть льготы по НДПИ, выпуск бессрочных облигаций. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети - это «сложившаяся мировая практика».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Проблемы с начислением пенсий россиянам выявила Счетная палата
25 августа 2020
Проблемы с начислением пенсий россиянам выявила Счетная палата
Средний чек набора ученика вырос на четверть в августе
25 августа 2020
Средний чек набора ученика вырос на четверть в августе
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
24 августа 2020
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
Около 140 млн рублей налогов планируют собирать с нового завода в Великолукском районе
22 августа 2020
Около 140 млн рублей налогов планируют собирать с нового завода в Великолукском районе
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
22 августа 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Депутат добился снижения цены на газ на двух АГЗС в Пскове
20 августа 2020
Депутат добился снижения цены на газ на двух АГЗС в Пскове
Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроекта на заводе ПЭМЗ
13 августа 2020
Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроекта на заводе ПЭМЗ

Идет загрузка...