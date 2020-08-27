ВИДЕО: Задержан военнослужащий по подозрению в работе на разведку Украины
ФСБ заявила, что в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения Минобороны. Его подозревают в передаче сведений, составляющих гостайну, украинской разведке.
«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»), военнослужащий арестован. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.