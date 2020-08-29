Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов

11:02, 29 августа 2020, ПАИ

Развитие региональной молодёжной политики обсудил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в ходе рабочей встречи с председателем Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ Марией Воропаевой и заместителем председателя Молодёжного парламента Дмитрием Шатуновым. Речь шла о вовлечении профсоюзной молодёжи в проектную деятельность, об участии в образовательных мероприятиях и форумах, проводимых Молодёжным парламентом.

Как отметил Игорь Иванов, сегодня профсоюзы Псковской области объединяют более пятидесяти тысяч членов, более пятнадцати тысяч – это молодёжь в возрасте до 35 лет.

В регионе сформирована целая сеть молодёжных советов профорганизаций, которая объединяет активных и неравнодушных людей. Их задача – генерировать инициативы, продвигать свои идеи, в том числе законодательные.

«Мы развиваем волонтёрское движение, наставничество, реализуем социальные проекты вместе с ветеранами, Союзом пенсионеров. Постоянно находимся в рабочем контакте с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов», – сообщил Игорь Иванов, который сам долгое время являлся членом Молодёжного парламента при Госдуме. По его словам, тогда на уровне региона молодые парламентарии смогли продвинуть законопроекты о постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о квотировании рабочих мест.

«Сейчас на повестке дня ещё один важный вопрос федерального уровня – принятие закона «О молодёжной политике в РФ», – отметил руководитель Псковского облсовпрофа и добавил, что профсоюзы со своей стороны детально проработали законопроект, сформировали и направили свои предложения в адрес законодателей. «Надеемся на вашу поддержку», – обратился Игорь Иванов к лидерам Молодёжного парламента при Госдуме.

Также он рассказал о мероприятиях, проводимых молодёжным крылом профсоюзов, о «Школе молодого профсоюзного лидера» и предстоящем в октябре 2020 года форуме работающей молодёжи, который состоится при партнёрском участии администрации Псковской области.

В свою очередь Мария Воропаева сообщила, что Молодёжный парламент при Госдуме достаточно много вопросов прорабатывает с профсоюзами и ей особенно приятно, что профсоюзы Псковской области возглавляет именно выпускник Молодёжного парламента.

Она также отметила профессиональный и принципиальный подход псковских профсоюзов и подчеркнула, что Псковскую область можно ставить многим в пример. «Очень здорово, когда объединяются усилия для достижения общих благих целей. Здорово, что в вашей области в сфере реализации молодёжной политики профсоюзы, законодательная и исполнительная власть работают в единой связке», – сказала глава общероссийского Молодёжного парламента.

В завершение встречи стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия по всем вопросам, затрагивающим молодёжь.

Игорь Иванов предложил направить представителей Молодёжного парламента при Госдуме в качестве спикеров на предстоящий форум работающей молодёжи в Псковской области. Эту идею участники встречи поддержали и готовы проработать.