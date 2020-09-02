Анвар Зуфаров: «Сыр и пряник» уже вписан в историю

12:02, 02 сентября 2020, ПАИ

Очередной фестиваль «Сыр и пряник» уже вписан в историю, утверждает в интервью «АиФ-Псков» один из организаторов, сыродел и фермер Анвар Зуфаров.

В этом году фестиваль прошел в онлайн-режиме.

«Это необычно и незнакомо. Все спрашивали, как и что, а я отвечал, что думаю над этим. На самом деле не один я, работала целая команда, без которой ничего бы не получилось», - отметил он.

Анвар Зуфаров рассказал, что большую поддержку оказал Центр инноваций социальной сферы Псковской области. «Нам выделили деньги, потому что проект действительно социальный. Мы постарались сделать видеопрезентации про наших фермеров и ремесленников, которым сейчас очень тяжело», - рассказал сыродел. Он особо подчеркнул, что поддержка фермеров была главной задачей онлайн-фестиваля «Сыр и пряник».

Анвар Зуфаров рассказал, что было семь часов прямого эфира и главное преимущество онлайн-фестиваля в том, что «люди продолжают смотреть трансляцию в записи».

«Я буду не скромен, но этот фестиваль уже вписан в историю. Работа еще не закончена. Теперь у нас есть свой канал, мы на нем выкладываем отдельные видеоролики про каждого участника. Возможно, кто-то не в состоянии тратить время на просмотр всего семичасового видео, а хочет посмотреть про конкретного фермера», - сообщил он.

Текст интервью с Анваром Зуфаровым «Сыр, пряник и видео» читайте здесь.