0
13:09
Псковичи в Грецию не торопятся — представители турфирм
12:38
Не на заборе: на улицах Пскова появились острые замечания жителей
12:02
Анвар Зуфаров: «Сыр и пряник» уже вписан в историю
11:01
Ледовый дворец Пскова продолжает работать с высокой загрузкой
08:28
За день до 75-летия умерла актриса Ирина Печерникова
07:01
206 млн рублей выделяет правительство на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области
00:25
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области в два раза превысило число заболевших
Еще новости
Общество

Анвар Зуфаров: «Сыр и пряник» уже вписан в историю

Анвар Зуфаров убедился, что и в онлайне есть свои преимущества. Фото Вконтакте.

Очередной фестиваль «Сыр и пряник» уже вписан в историю, утверждает в интервью «АиФ-Псков» один из организаторов, сыродел и фермер Анвар Зуфаров.

В этом году фестиваль прошел в онлайн-режиме.

«Это необычно и незнакомо. Все спрашивали, как и что, а я отвечал, что думаю над этим. На самом деле не один я, работала целая команда, без которой ничего бы не получилось», - отметил он.

Анвар Зуфаров рассказал, что большую поддержку оказал Центр инноваций социальной сферы Псковской области. «Нам выделили деньги, потому что проект действительно социальный. Мы постарались сделать видеопрезентации про наших фермеров и ремесленников, которым сейчас очень тяжело», - рассказал сыродел. Он особо подчеркнул, что поддержка фермеров была главной задачей онлайн-фестиваля «Сыр и пряник».

Анвар Зуфаров рассказал, что было семь часов прямого эфира и главное преимущество онлайн-фестиваля в том, что «люди продолжают смотреть трансляцию в записи».

«Я буду не скромен, но этот фестиваль уже вписан в историю. Работа еще не закончена. Теперь у нас есть свой канал, мы на нем выкладываем отдельные видеоролики про каждого участника. Возможно, кто-то не в состоянии тратить время на просмотр всего семичасового видео, а хочет посмотреть про конкретного фермера», - сообщил он.

Текст интервью с Анваром Зуфаровым «Сыр, пряник и видео» читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Псковичи в Грецию не торопятся — представители турфирм
02 сентября 2020
Псковичи в Грецию не торопятся — представители турфирм
Не на заборе: на улицах Пскова появились острые замечания жителей
02 сентября 2020
Не на заборе: на улицах Пскова появились острые замечания жителей
Анвар Зуфаров: «Сыр и пряник» уже вписан в историю
02 сентября 2020
Анвар Зуфаров: «Сыр и пряник» уже вписан в историю
Ледовый дворец Пскова продолжает работать с высокой загрузкой
02 сентября 2020
Ледовый дворец Пскова продолжает работать с высокой загрузкой
За день до 75-летия умерла актриса Ирина Печерникова
02 сентября 2020
За день до 75-летия умерла актриса Ирина Печерникова
206 млн рублей выделяет правительство на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области
02 сентября 2020
206 млн рублей выделяет правительство на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области в два раза превысило число заболевших
02 сентября 2020
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области в два раза превысило число заболевших
Умер народный артист России Борис Клюев
01 сентября 2020
Умер народный артист России Борис Клюев

Идет загрузка...