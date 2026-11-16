«Лаборатория Касперского» научит детей оказывать первую цифровую помощь

19:21, 16 ноября 2026, ПАИ

«Лаборатория Касперского» четвёртый год подряд принимает участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез», который проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России компания подготовила новый видеоролик на тему цифровой первой помощи, сообщили ПАИ организаторы.

В видео детям расскажут, как действовать, если они уже попались на уловки мошенников. Ролик и методические материалы к нему доступны на сайте цифровойликбез.рф.

По сюжету журналистка рыбка Лина ведёт колонку о защите от цифровых угроз в подводном городе Оушен-Сити. К ней за помощью обращаются жители, которые уже столкнулись с мошенниками. На этот раз киберспортсмен осьминожек Лелик перешёл по подозрительной ссылке на форуме и скачал вредоносную программу. Лина помогает ему советом: нужно отключить компьютер от интернета, запустить проверку антивирусом и сменить пароли. А черепашка Паша назвал «курьеру» код из СМС, и мошенники получили доступ к его аккаунту. Решение – заблокировать незнакомые устройства, сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию. Затем к журналистке обратилась известная в Оушен-Сити блогер Аврора: она обнаружила ложную информацию о себе на одном из сайтов. Лина советует ей сохранить доказательства и обратиться в техническую поддержку платформы для удаления недостоверных данных.

Каждая история завершается простыми рекомендациями, которые помогут ребёнку самостоятельно справиться с последствиями цифровых угроз. Главная мысль ролика: кибербдительность – это умение не попасться на уловки мошенников, а кибернаходчивость – знание того, что делать, если это уже произошло.

«Чаще всего детям рассказывают о том, как не попасться на уловки мошенников. Но не менее важно объяснить, что делать, если это уже произошло. Растерянность и паника в такой ситуации – главные союзники злоумышленников. В новом ролике мы предлагаем ребятам простые, понятные алгоритмы действий: что делать, если скачал подозрительный файл, назвал код из СМС незнакомцу или столкнулся с ложной информацией о себе в Сети. Эти знания пригодятся не только детям, но и взрослым. Рекомендуем смотреть ролик всей семьёй», – отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Цифровой ликбез» продолжает помогать школьникам осваивать навыки безопасного поведения в интернете. Тема нового ролика – цифровая первая помощь – отвечает реальной потребности: дети всё активнее пользуются цифровыми сервисами, и важно, чтобы они умели не только распознавать угрозы, но и грамотно реагировать на них. Видео дополнены методическими материалами для педагогов – их можно использовать на уроках ОБЗР, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях», – комментирует Юлия Горячкина, директор департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Ролики ведущих цифровых компаний-лидеров – благотворительного фонда «Вклад в будущее», «Лаборатории Касперского», VK, «Авито», «Яндекса», «Контура», «Ростелекома» – представлены на сайте проекта.