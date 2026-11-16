Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Лаборатория Касперского» научит детей оказывать первую цифровую помощь

«Лаборатория Касперского» четвёртый год подряд принимает участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез», который проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России компания подготовила новый видеоролик на тему цифровой первой помощи, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: ПАИ

В видео детям расскажут, как действовать, если они уже попались на уловки мошенников. Ролик и методические материалы к нему доступны на сайте цифровойликбез.рф.

По сюжету журналистка рыбка Лина ведёт колонку о защите от цифровых угроз в подводном городе Оушен-Сити. К ней за помощью обращаются жители, которые уже столкнулись с мошенниками. На этот раз киберспортсмен осьминожек Лелик перешёл по подозрительной ссылке на форуме и скачал вредоносную программу. Лина помогает ему советом: нужно отключить компьютер от интернета, запустить проверку антивирусом и сменить пароли. А черепашка Паша назвал «курьеру» код из СМС, и мошенники получили доступ к его аккаунту. Решение – заблокировать незнакомые устройства, сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию. Затем к журналистке обратилась известная в Оушен-Сити блогер Аврора: она обнаружила ложную информацию о себе на одном из сайтов. Лина советует ей сохранить доказательства и обратиться в техническую поддержку платформы для удаления недостоверных данных.

Каждая история завершается простыми рекомендациями, которые помогут ребёнку самостоятельно справиться с последствиями цифровых угроз. Главная мысль ролика: кибербдительность – это умение не попасться на уловки мошенников, а кибернаходчивость – знание того, что делать, если это уже произошло.

«Чаще всего детям рассказывают о том, как не попасться на уловки мошенников. Но не менее важно объяснить, что делать, если это уже произошло. Растерянность и паника в такой ситуации – главные союзники злоумышленников. В новом ролике мы предлагаем ребятам простые, понятные алгоритмы действий: что делать, если скачал подозрительный файл, назвал код из СМС незнакомцу или столкнулся с ложной информацией о себе в Сети. Эти знания пригодятся не только детям, но и взрослым. Рекомендуем смотреть ролик всей семьёй», – отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Цифровой ликбез» продолжает помогать школьникам осваивать навыки безопасного поведения в интернете. Тема нового ролика – цифровая первая помощь – отвечает реальной потребности: дети всё активнее пользуются цифровыми сервисами, и важно, чтобы они умели не только распознавать угрозы, но и грамотно реагировать на них. Видео дополнены методическими материалами для педагогов – их можно использовать на уроках ОБЗР, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях», – комментирует Юлия Горячкина, директор департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Ролики ведущих цифровых компаний-лидеров – благотворительного фонда «Вклад в будущее», «Лаборатории Касперского», VK, «Авито», «Яндекса», «Контура», «Ростелекома» – представлены на сайте проекта.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 ноября 2026

Делегация Псковской области поучаствовала во флагманской встрече сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай»
16 ноября 2026

Суд вынес опочанину приговор за хищение инструментов из дома соседки
16 ноября 2026

«Лаборатория Касперского» научит детей оказывать первую цифровую помощь
16 ноября 2026

В Псковской области по программе догазификации подключено 10 тысяч домовладений
16 ноября 2026

В Пскове полиция изъяла из оборота более 19 тысяч пачек сигарет и полторы тысячи вейпов
16 ноября 2026

27 метров зимней сказки: выбрана главная новогодняя ёлка России
16 ноября 2026

Депутаты Заксобрания проверили ход ремонта учреждений культуры в Палкинском районе
16 ноября 2026

Продавец на маркетплейсе дошёл до Верховного суда и отстоял свою честь

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...