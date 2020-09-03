Пересмотреть размер взноса на капремонт намерены в Псковской области

16:08, 03 сентября 2020, ПАИ

Пакет документов об изменении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году поступил в Псковское областное Собрание депутатов.

Расчёт и обоснование суммы, которую жители Псковской области должны ежемесячно вносить на счёт регионального оператора либо на специальный счёт конкретного дома исходя из метража своей квартиры, подготовил региональный комитет по строительству и ЖКХ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Взнос, за счёт которого формируется региональный фонд капремонта, предлагается повысить на 4%. В денежном выражении норматив по категории многоквартирных домов с лифтом может прибавить 33 копейки и возрасти до 8,58 рубля за квадратный метр. Для домов, не оборудованных лифтами, размер взноса предложено увеличить до 7 рублей 36 копеек – в этом случае рост составит 28 копеек.

В соответствии с предложенными цифрами обязательный ежемесячный платёж владельца типовой однокомнатной квартиры в девятиэтажке в следующем году повысится примерно на 11-12 рублей, дополнительные расходы жителя такой же квартиры, но в доме без лифта, не превысят 10 рублей в месяц.

В пояснительной записке уточняется, что предложенный размер минимального взноса на капитальный ремонт основывается на принципе доступности этого платежа для граждан и не является экономически обоснованным – норматив, рассчитанный по фактическим затратам на выполнение капитального ремонта многоэтажек, превышает 50 рублей за квадратный метр.

Напомним, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов включает в себя замену или восстановление отдельных частей или целых конструкций (за исключением полной замены основных несущих конструкций, которые определяют срок службы многоквартирного дома в целом) и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также устранение, в необходимых случаях, последствий функционального (морального) износа конструкций и проведение работ по повышению уровня внутреннего благоустройства многоквартирного жилого дома.

Вопрос о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2021 год может быть включён в повестку первого после парламентских каникул пленарного заседания.