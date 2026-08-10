Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос на 13,2%

12:46, 10 августа 2026, ПАИ

Псковская область на 13,2 % увеличила поставки животноводческой продукции за рубеж. С января по июль из региона в восемь стран отправили 26,9 тысячи тонн товаров, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основу экспорта составили свинина и свиные субпродукты. Их отправили 505 и 486 партий соответственно. Крупнейшие покупатели – Китай, Вьетнам, Гонконг и Филиппины. Также из региона поставляли рыбу (в Эстонию) и рыбные консервы (в Азербайджан и Грузию). Кроме того, в Гонконг отправили партию мускуса кабарги весом 12,3 килограмма.

По данным Россельхознадзора, вся продукция прошла ветеринарный контроль и полностью соответствует требованиям стран-импортёров. В этом году география поставок расширилась за счёт Филиппин.