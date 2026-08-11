Более 28 тысяч кубометров лесопродукции отправили на экспорт из Псковской области

09:39, 11 августа 2026, ПАИ

28,8 тысячи кубометров лесоматериалов экспортировали из Псковской области в 10 стран мира с начала года. Все партии прошли контроль Россельхознадзора и соответствовали требованиям стран-импортёров, сообщили ПАИ в ведомстве.

Для отправки грузов оформили 460 фитосанитарных сертификатов. Лесопродукцию поставляли в Китай, Республику Корея, Индию, Египет, Иорданию, Азербайджан, Белоруссию, Таджикистан и другие государства.

Основными покупателями стали Китай (7,5 тысячи кубометров), Египет (6,5 тысячи) и Республика Корея (почти 6,1 тысячи). В основном вывозили профилированные пиломатериалы, берёзовые брёвна, вагонку и упаковочную тару.