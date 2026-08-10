Названа зарплата для максимальных пенсионных баллов в 2026 году
Для получения максимального числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) работающим пенсионерам в 2026 году необходима ежемесячная заработная плата в размере 74 475 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.
Количество начисляемых баллов зависит от размера заработка и установленной предельной базы для уплаты страховых взносов. В 2026 году эта база составляет 2 979 000 рублей, исходя из чего и рассчитана необходимая сумма дохода, пояснил эксперт.
Игорь Балынин также напомнил, что в августе 2027 года страховые пенсии по старости работающим пенсионерам беззаявительно скорректируют с учётом коэффициентов, сформированных в 2026 году.
Участок трассы Невель – Язно – граница с Белоруссией ремонтируют в Невельском районе