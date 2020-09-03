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Экономика

Фуд-корт в «Акваполисе» возобновил работу

Фото группы ТРК «Акваполис» в Вконтакте

Фуд-корт в ТРК «Акваполис» возобновил работу в четверг, 3 сентября. Об этом сообщается в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».

«Фуд-корт открылся с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора: столы находятся на расстоянии более 1,5 метров друг от друга, проходит регулярная санитарная обработка поверхностей», - сообщили Псковскому агентству информации в «Акваполисе».

Посетителей фуд-корта просят соблюдать все меры безопасности, которые предусмотрены Роспотребнадзором: ходить в маске, кроме времени непосредственного приема пищи, соблюдать дистанцию и не передвигать мебель, чтобы не нарушать дистанцию между столиками.

Работа фуд-кортов была приостановлена весной 2020 года после принятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Спустя полгода фуд-корты в Псковской области начинают открываться вновь.

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