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Экономика

Псковская область попала в двадцатку регионов с ростом среднемесячного дохода населения

В 19 из 85 регионов России среднемесячный доход населения в первом полугодии 2020 года вырос относительного того периода прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В целом доходы жителей России сократились на 3,1% с учетом инфляции.

В число регионов, где зафиксирован максимальный рост среднемесячного дохода, эксперты отнесли ЯНАО (на 7,8), Чукотка (на 6,2%), Республика Алтай (на 3,1%), Камчатский край (на 2,8%), Санкт-Петербург и Чувашия (на 2,7%), Псковская (на 2,5%) и Мурманская (на 2%) области.

Кроме того, Ямало-Ненецкий АО стал лидером по размеру среднего ежемесячного дохода в первом полугодии 2020 г., который составил 90 350 рублей. Разница с наименее «зарабатывающими» регионами составляет шесть раз. Например, в Ингушетии среднемесячный доход составил 14840 рублей.

Наиболее заметное сокращение доходов зафиксировано в Дагестане ( минус 10,6%), Северной Осетии ( на 8,1%), Брянской области (на 7,3%) и Ставропольском крае (на 7,14%).

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