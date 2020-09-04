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Политика

Названы районы Псковской области, в которых наиболее активно проходит муниципальная кампания

«Псковская правда» в своём обзоре предстоящих выборов в Псковской области назвала районы, в которых наиболее активно проходит муниципальная кампания.

Так, по мнению редакции, активная кампания предсказуемо идёт в Великолукском районе, где и. п. главы района Алексею Кузьмину нужно показать себя и добиться хороших результатов в районе для «Единой России» на нынешних муниципальных выборах. Эти выборы являются экзаменом для Алексея Кузьмина, и во многом от них будет зависеть, станет ли он кандидатом от «Единой России» на выборах главы Великолукского района, которые должны пройти до марта 2021 года, уточняет «Псковская правда».

Также издание отмечает, что активная и конкурентная кампания наблюдается и в Псковском районе, а конкретно – в Завеличенской волости, которая представляет интерес для застройщиков и представителей аграрного бизнеса.

«Псковская правда» отмечает и неожиданную активность Политической партии социальной справедливости, которая не только выдвинула на выборы в районные собрания Невельского, Куньинского и Себежского районов своих кандидатов, но и начала активно бороться в судах с конкурентами.

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