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Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом

На фото: Алексей Кузьмин.

Предстоящая муниципальная кампания в Великолукском районе станет настоящим экзаменом для исполняющего полномочия главы Великолукского района Алексея Кузьмина. Такое мнение высказал главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев в обзоре предстоящих в Псковской области выборов.

3 августа глава Великолукского района Сергей Петров досрочно сложил полномочия. Вместо него и. п. главы района был назначен Алексей Кузьмин. До марта 2021 года должны состояться внеочередные выборы главы этого муниципального округа.

«Но станет ли Алексей Кузьмин кандидатом на выборах от «партии власти», безусловно, зависит от того, как он покажет себя на нынешних муниципальных выборах и какой результат получит на них в районе «Единая Россия». То, что выборы являются экзаменами для Кузьмина, понимают и другие политические силы, так что кампания в муниципалитете стала заметно горячее», – отметил Максим Андреев. 

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