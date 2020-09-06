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Общество

Как сохранить здоровье сердца с помощью продуктов, рассказал эксперт

Фото с сайта pixabay.com.

 

В перечень вошли чеснок, рыба и орехи, - передает РИА Новости со ссылкой на газету Sözcü.

Как сообщает СМИ, диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание.

Наиболее полезными названы блюда из рыбы, благодаря жирным кислотам омега-3. Грецкие орехи и фундук с кислотами омега-3 и витамином Е, магнием и клетчаткой дополняют список.

Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука содержат важные для сердечно-сосудистой системы витамины В и Е.

Антиоксидантными свойствами обладают зеленый чай, красный виноград, помидоры, арбузы.

Не менее важно включать в рацион семена льна и чеснок.

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