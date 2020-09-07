13 жителей Псковской области сели за руль нетрезвыми в минувшие выходные

10:21, 07 сентября 2020, ПАИ

За минувшие выходные в Псковской области полиция задержала 13 жителей региона, которые управляли транспортом в нетрезвом виде. При этом четыре автолюбителя сели за руль под алкогольным опьянением повторно, хотя ранее уже привлекались к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В частности, 5 сентября днем в Порховском районе нетрезвым оказался водитель ВАЗ-2111 — 31-летнйи местный житель. Вечером того же дня на улице 25 Октября в Острове дорожные полицейские остановили ВАЗ-2121. Машиной управлял 38-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, но и в этот раз у мужчины выявили признаки опьянения.

Кроме того, 6 сентября вечером 23-летний житель деревни Обжино Куньинского района находился за рулем «Фольксваген Пассат». При проверке документов полицейские выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Еще один нетрезвый водитель был задержан в деревне Подлипье Пыталовского района: 29-летний мужчина за рулем «Дэу» уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Полиция изъяла автомобили, водители признались в содеянном. По данным фактам стражи порядка проводят проверку.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.