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Спорт

Два первых места заняли псковичи на командном чемпионате России по боксу

Спортсмены Псковской области Глеб Голик (Центр спортивной подготовки Псковской области) и Сергей Егоров (СШОР «Экспресс» Великие Луки) заняли в своих весовых категориях первые места на командном чемпионате России по боксу среди сборных команд федеральных округов. Соревнования проходили в Ижевске, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В командном первенстве сборная Северо-Запада, куда изначально должны были войти четыре псковских спортсмена на восемь категорий, но двое не смогли выступить по медицинским показателям, провела два матча – против Сибири и Дальнего Востока. Спортсменам СЗФО удалось навязать борьбу в очной встрече с ДВФО - 4:4. На турнире Глеб Голик одержал победу в одном из двух поединков и стал первым в весе 75 кг. У Сергея Егорова две победы в двух поединках и первенство в весе от 91 кг.

Тренер псковичей, старший тренер окружной команды Вадим Голик отметил, что соперники СЗФО были классом выше, но турнир удалось провести достойно. В конце сентября боксёров ждёт чемпионат округа среди мужчин, который станет отбором на чемпионат страны. Он должен состояться в ноябре.

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