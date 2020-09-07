Итоги опроса: Нужна ли школьная форма ученикам?

16:12, 07 сентября 2020, ПАИ

Псковское агентство информации в начале нового учебного года провело опрос читателей по одному из ставших уже вечными вопросов: так нужна ли школьная форма?

Половина респондентов (50,2%) считает, что школьная форма необходима, она дисциплинирует и приучает к порядку. 18,1% опрошенных поддерживают, так как это выгоднее, чем покупать много других нарядов.

Только 22,4% респондентов уверены, что в школьной форме нет необходимости. 14,1% из них называют форму неудобной и непрактичной, а 8,3% отвечают, что дети должны самовыражаться через свою одежду.

9,4% опрошенных признаются, что школьная форма им не по карману.

В видеоопросе Псковского агентства информации на вопрос, для чего нужна школьная форма, большинство респондентов отвечали, что она добавляет организованности детям и просто они «выглядят красиво». Также из плюсов участники опроса отмечают универсальность и внешнее равенство детей в классе.