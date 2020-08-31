#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?

21:03, 31 августа 2020, ПАИ

Сколько готовы потратить псковичи на школьную форму для своих детей? С таким вопросом корреспонденты Псковского агентства информации вышли на улицы областного центра.

Оказалось, что комфортная цифра у всех разная. В среднем горожане назвали суммы от 8 до 20 тысяч рублей. Для справки: в 2019 году, по данным опросов ВЦИОМ, россияне планировали потратить на комплект школьной формы примерно 13 тысяч рублей.

Стоимость школьного комплекта зависит от класса, в который пойдёт ребёнок. Так, чтобы собрать первоклассника, необходимо потратить больше, чем на ребёнка, который идёт, например, в восьмой класс. Старшеклассники, как привило, донашивают то, что уже есть.

В любом случае сумму школьных трат диктует родительский кошелёк. «Форму можно купить и за тысячу, и за пять, и за десять, и за пятнадцать. Это зависит от того, что себе могут позволить родители», – отметила гостья из Санкт-Петербурга.

А вот житель Великих Лук считает, что ценник на форму завышен. И вообще, «в этом году мы и не пойдём в школу. Сходим на линейку и сядем на удалёнку», – уверен великолучанин.

На вопрос, для чего нужна школьная форма, большинство отвечали, что она добавляет организованности детям и просто дети «выглядят красиво». Также из плюсов участники опроса отмечают универсальность и внешнее равенство каждого ребёнка в классе.