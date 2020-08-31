0
21:08
Мост Дружбы: Какие программы приграничного сотрудничества реализуются в Пскове (ЛОНГРИД)
21:03
#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?
17:42
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
17:24
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
16:31
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
16:23
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
16:11
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
Еще новости
Общество

#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?

 

Сколько готовы потратить псковичи на школьную форму для своих детей? С таким вопросом корреспонденты Псковского агентства информации вышли на улицы областного центра.

Оказалось, что комфортная цифра у всех разная. В среднем горожане назвали суммы от 8 до 20 тысяч рублей. Для справки: в 2019 году, по данным опросов ВЦИОМ, россияне планировали потратить на комплект школьной формы примерно 13 тысяч рублей.

Стоимость школьного комплекта зависит от класса, в который пойдёт ребёнок. Так, чтобы собрать первоклассника, необходимо потратить больше, чем на ребёнка, который идёт, например, в восьмой класс. Старшеклассники, как привило, донашивают то, что уже есть.

В любом случае сумму школьных трат диктует родительский кошелёк. «Форму можно купить и за тысячу, и за пять, и за десять, и за пятнадцать. Это зависит от того, что себе могут позволить родители», – отметила гостья из Санкт-Петербурга.

А вот житель Великих Лук считает, что ценник на форму завышен. И вообще, «в этом году мы и не пойдём в школу. Сходим на линейку и сядем на удалёнку», – уверен великолучанин.

На вопрос, для чего нужна школьная форма, большинство отвечали, что она добавляет организованности детям и просто дети «выглядят красиво». Также из плюсов участники опроса отмечают универсальность и внешнее равенство каждого ребёнка в классе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Мост Дружбы: Какие программы приграничного сотрудничества реализуются в Пскове (ЛОНГРИД)
31 августа 2020
Мост Дружбы: Какие программы приграничного сотрудничества реализуются в Пскове (ЛОНГРИД)
#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?
31 августа 2020
#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
31 августа 2020
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
31 августа 2020
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
31 августа 2020
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
31 августа 2020
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка 1
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
31 августа 2020
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым
31 августа 2020
Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым

Идет загрузка...