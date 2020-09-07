«Союзмультфильм» выпустит детский детектив по сценарию Дарьи Донцовой

15:18, 07 сентября 2020, ПАИ

«Союзмультфильм» выпустит детский детектив «Тайны медовой долины», созданный при участии писательницы Дарьи Донцовой. Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, пишет ТАСС.

«Жанр детского детектива как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать», - сказала Слащева.

Мультфильм создан по сценарию Дарьи Донцовой. В будущем по мотивам мультсериала планируют выпустить полнометражный фильм. «Тайны медовой долины» рассчитаны на аудиторию от 4 до 6 лет. Премьера состоится на онлайн-платформе 19 сентября.