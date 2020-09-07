«Союзмультфильм» выпустит детский детектив по сценарию Дарьи Донцовой
«Союзмультфильм» выпустит детский детектив «Тайны медовой долины», созданный при участии писательницы Дарьи Донцовой. Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, пишет ТАСС.
«Жанр детского детектива как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать», - сказала Слащева.
Мультфильм создан по сценарию Дарьи Донцовой. В будущем по мотивам мультсериала планируют выпустить полнометражный фильм. «Тайны медовой долины» рассчитаны на аудиторию от 4 до 6 лет. Премьера состоится на онлайн-платформе 19 сентября.