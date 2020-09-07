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Общество

Глава Росздравнадзора обнаружила неточности при регистрации смертей от COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о найденных неточностях в статистике по смертности от коронавируса в больницах, сообщает «Медицинский вестник».

На Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии» глава ведомства рассказала, что при регистрации смертей пациентов в «ковидных» стационарах обнаружились неточности в конечных цифрах. По ее словам, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания или болезни органов дыхания.

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», – сообщила Самойлова.

Глава Росздравнадзора призвала отслеживать статистику смертности от коронавируса в стационарах для больных коронавирусом.

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