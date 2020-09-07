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Общество

Часть импортного алкоголя исчезнет с прилавков в России

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приёме части продукции из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу в конце июня, сообщает РБК.

Согласно новому закону, теперь на этикетке продукта должны быть указаны место происхождения и год урожая винограда. Однако, это условие для многих участников рынка невыполнимо. При изготовлении многих винных напитков (коньяка, шампанского и других) часто используются смеси из винограда разных годов урожая.

Торговые сети, чтобы не получить штрафы, отказываются принимать такие импортные вина, а значит они скоро исчезнут со всех прилавков России, отмечают эксперты. 

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