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Политика

Управление специальных программ администрации Псковской области возглавит Андрей Вьюнов

Фото: fssp.gov.ru.

Андрей Вьюнов станет новым руководителем управления специальных программ администрации Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

«В Администрации Псковской области грядёт новое назначение. По нашим данным, новым руководителем управления специальных программ администрации области будет назначен Вьюнов Андрей Владимирович. Ждём официальной информации», - говорится в сообщении.

При этом на сайте администрации Андрей Вьюнов уже значится руководителем управления.

Скриншот: pskov.ru.

Андрей Вьюнов получил высшее образование в сфере юриспруденции в Московском военном институте Федеральной пограничной службы Российской Федерации. С 1994 по 2002 год служил в пограничной службе, после чего работал в коммерческих организациях. С 2008 по 2014 год проходил федеральную государственную гражданскую службу в Федеральной службе судебных приставов. В 2015 году устроился на гражданскую службу в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. С 2017 по 2018 год был советником директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации, с 2018 – начальником управления рассмотрения обращений в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов.

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