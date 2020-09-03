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Экономика

Цены на подсолнечное масло в России вырастут «взрывными темпами»

Неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация, считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом. Этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян.

Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах. 

Эксперты считают, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».

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