Цены на подсолнечное масло в России вырастут «взрывными темпами»

10:07, 08 сентября 2020, ПАИ

Неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация, считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом. Этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян.

Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах.

Эксперты считают, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».