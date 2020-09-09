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Житель Острова украл у незнакомца рюкзак с вещами

Житель Острова украл у незнакомца рюкзак с вещами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 сентября находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в магазине на улице Шумейко неизвестный гражданин похитил у местного жителя рюкзак с личными вещами.

Получив описание подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия. В результате на улице Гастелло подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний мужчина.

Похищенное изъято. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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