Житель Острова украл у незнакомца рюкзак с вещами

13:06, 09 сентября 2020, ПАИ

Житель Острова украл у незнакомца рюкзак с вещами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 сентября находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в магазине на улице Шумейко неизвестный гражданин похитил у местного жителя рюкзак с личными вещами.

Получив описание подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия. В результате на улице Гастелло подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний мужчина.

Похищенное изъято. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.