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Экономика

Годовая продовольственная инфляция в Псковской области увеличилась на 0,6%

Годовая продовольственная инфляция в Псковской области увеличилась до 2,8% после 2,2% в июне, сообщили Псковскому агентству информации в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России.

«Из-за ослабления рубля в июле и неурожая отечественных яблок ускорился рост цен на фрукты и цитрусовые. Динамика курса рубля также повлияла на издержки производителей мясной продукции (импортные корма, оборудование и пр.), что привело к увеличению годовых темпов прироста цен на колбасные изделия и копчености, а снижение в годовом выражении цен на мясные полуфабрикаты и мясо птицы замедлилось. Медленнее стали снижаться и цены на сахар, так как в этом году позже началась уборка урожая сахарной свеклы», - назвали в ЦРБ факторы, повлиявшие на годовую продовольственную инфляцию.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Псковской области в июле 2020 года возросла до 3,1% с 2,6% в июне. Это ниже, чем в среднем по России, на 0,3%.

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