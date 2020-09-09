Экс-директор Пустошкинского центра образования намерена отстаивать свои права в суде

18:42, 09 сентября 2020, ПАИ

В ходе девятнадцатой очередной сессии Собрания депутатов Пустошкинского района депутаты в рамках парламентского часа обсуждали положение дел в Пустошкинском центре образования. Как сообщает газета «Вперед», заслушали отчёт о результатах финансовой проверки центра образования, согласно которым главой района было принято решение о непродлении контракта с действующим директором.

Бывший директор центра образования Оксана Бугрякова озвучила на сессии ряд пунктов акта разногласий. Депутаты активно обсуждали резонансный вопрос.

Оксана Бугрякова пояснила корреспонденту Псковскому агентству информации, какие высказывания публичного характера, прозвучавшие от главы Пустошкинского района Светланы Васильковой, она считает недостоверными.

Бугрякова заявляет, что Пустошкинский центр образования не имел и не имеет в каком-либо количестве нецелевого расходования бюджетных средств, тогда как глава муниципалитета утверждает, речь идет о трех млн рублей. «Эти высказывания об этом считаю абсурдными и не имеющими оснований», - сказала Оксана Бугрякова.

По ее словам, учреждением действительно были приобретены бесконтактные инфракрасные термометры для измерения температуры обучающихся, воспитанников и работников. «Еще в марте 2020 года органами Роспотребнадзора, санитарными врачами было заявлено обязательное требование массового проведения термометрии с использованием термометров с регистрационным удостоверением в связи с проведением медицинских действий. Регудостоверение Росздравнадзора является документом, подтверждающим то, что определенная продукция медицинского предназначения зарегистрирована на территории России и внесена в госреестр изделий медназначения и медтехники. Кроме того, эти термометры могут поверяться, что исключает недостоверность показаний. Закупленные термометры соответствуют всем требованиям. Были приобретены три штуки на сумму 45 тыс рублей для школы и двух дошкольных отделений в апреле 2020 года, в пик пандемии. К ним же по договору пожертвования в адрес заказчика предоставлялся кожный антисептик в количестве 3( литров) на 3750 рублей. Который в полном объеме был использован для обеспечения проведения ЕГЭ», - рассказала экс-директор.

Также Оксана Бугрякова отмела обвинения в том, что Центр неправомерно расходовал электричество во время пандемии.

Контракт с директором Пустошкинского центра образования Оксаной Бугряковой не был продлен в августе 2020 года. На защиту Бугряковой встали родители учащихся, которые написали письмо в адрес главы региона.

Напомним, Светлана Василькова была избрана главой муниципалитета будучи кандидатом партии «Яблоко». За время работы она оказалась в центре нескольких публичных скандалов.