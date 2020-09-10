2,5 тысячи избирателей проголосовали досрочно на муниципальных выборах в Псковской области

15:27, 10 сентября 2020, ПАИ

Досрочно на муниципальных выборах в Псковской области проголосовало 2,5 тысячи избирателей, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов в эфире ПАИ-live в четверг, 10 сентября.

Муниципальные выборы в регионе пройдут в единый день голосования в воскресенье, 13 сентября.

С 2 по 8 сентября избиратели имели возможность досрочно проголосовать в ТИК по месту регистрации. В участковых избирательных комиссиях области досрочное голосование стартовало 9 сентября. 11 и 12 сентября в Псковской области пройдёт досрочное голосование в помещении для голосования, вне помещения (на дому), на придомовых территориях и в населённых пунктах, где помещение для голосования отсутствует и затруднено транспортное сообщение. Оно проводится, как и в основной день голосования, 13 сентября с 8:00 до 20:00.

В Псковской области при проведении выборов разных уровней будут задействованы 24 территориальные избирательные комиссии. Всего зарегистрировано 2 119 кандидатов, они будут бороться за 1 150 мандатов.