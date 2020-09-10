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Политика

11 сентября в Псковской области начинается трехдневное голосование

Фото: Дарья Хваткова.

Завтра, 11 сентября, в Псковской области открываются избирательные участки. Проголосовать на муниципальных выборах псковичи смогут в течение трех дней. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире ПАИ-live.

Процесс голосования в помещении будет проходить три дня: 11, 12 и 13 сентября. Избирательные комиссии будут открыты с 8:00 до 20:00.

Игорь Сопов отметил, что адреса избирательных участков не изменились. Кроме того, каждый избиратель получит приглашение, где будет указан его избирком.

В Псковской области муниципальные выборы разных уровней будут проходить в 24 районах. Из 524 тысяч избирателей в выборах 13 сентября примут участие чуть больше половины - 281 тысяча избирателей.

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