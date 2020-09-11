Илон Маск не сразу вспомнил имя своего сына

12:33, 11 сентября 2020, ПАИ

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск забыл, как зовут его четырехмесячного сына во время интервью, сообщает Газета.Ru со ссылкой на UNILAD.

У Маска спросили про сына во время посещения предприятия Giga Berlin для Tesla, строительство которого ведется в Германии.

Участливый журналист поинтересовался: «Как дела у X Æ A-12?». Маск не сразу узнал в этом шифре имя своего ребенка и переспросил. Затем Илона осенило, он рассмеялся исказал: «О, вы имеете в виду моего ребенка». Сам глава Tesla согласился, что имя его сына «похоже на пароль», а потом сообщил, что дела у мальчика отличные.



Предполагается, что в имени Макса-младгего зашифровано вот что:

Х – переменная, вокруг которой строятся все вычисления (а они в бизнесе Маска очень важны).

Æ – читается как «АИ» (AI). И нет, это не марка бензина, а Artificial Intelligence – искусственный интеллект.

А – это любимая песня матери ребёнка под названием «Archangel».

12 (А-12) – самолёт Lockheed A-12 (имеющий кодовое имя Архангел). Только это не просто самолёт, а военный разведчик ВВС США