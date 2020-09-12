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Сапсерферы из Пскова собираются поставить рекорд России

Фото группы Sup-Pskov в Вконтакте

Рекорд России собираются поставить в Пскове. Псковские сапсерферы Руслан Шалько (основатель группы SupPskov) и Кирилл Головин при поддержке Псковского регионального отделения Русского географического общества планируют поставить рекорд страны, пройдя 600 км на сапбордах из Пскова до Санкт-Петербурга. Маршрут проходит по акватории Псковско-Чудского озера и в Финский залив, сообщили Псковскому агентству информации в отделении РГО.

Сапсерферы стартуют 15 сентября от Ольгинской часовни. Предполагается, что весь путь займет около 10 дней.

Сапбординг активно начал развиваться в Псковской области в этом году и набрал популярность. Претенденты на рекорд ставят своей целью показать жителям и гостям города как красив наш край, какие интересные места можно увидеть с необычного ракурса – с воды.

Маршрут будет проходить по реке Великой, Псково-Чудскому озеру, реке Мешоколь, реке Нарва, Нарвское водохранилище, Нарвскому заливу, Черной речке.

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