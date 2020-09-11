Самые красивые в Пскове — Ирина Григорьева о новом бьюти-бренде

21:20, 12 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области работает много уникальных предпринимателей, которые строят не менее уникальный бизнес, открывая новые ниши потребительского интереса.

Проект радиостанции «7 Небо» «Мой бизнес сегодня» о таких бизнесменах. Сегодня наша гостья — Ирина Григорьева, руководитель косметического производства «AROMA home & spa therapy» в Пскове. Ирина стоит у истоков рождения не только красоты, но и нового косметического бренда. Псковского бренда.

– Ирина Григорьева сегодня в эфире радиостанции «Седьмое небо» в программе «Мой бизнес сегодня». Ирина, добрый день. Мы подробнее поговорим о том, что вы делаете и как делаете, особенно сейчас, не в простых экономических условиях, вызванных коронавирусом. Как ваше предприятие пережило пандемию, как вы восприняли известия и тот факт, что необходимо закрываться полностью?

– Как законопослушные граждане, мы соблюдали нормативные установки вышестоящего руководства, президента Российской Федерации, и предприятие было полностью закрыто. Не работали ровно две недели до того момента, как не разрешили приступить к работе обрабатывающему производству.

– Что это для предпринимателя, для человека ведущего бизнес, вдруг взять и закрыть своё производство?

– Шок, но безопасность и здоровье людей важнее. Понятно, что это сказалось и не прошло бесследно, но, по крайней мере, мы сохранили команду и все живы и здоровы, а это самое главное.

– Вот эти две недели, что дальше?

– Две недели само производство находилось на отдыхе, офис работал удаленно. Продолжалось налаживание тех контрактов и переговоров, которые появлялись до пандемии и естественно запуск проекта антисептиков. Нужно идти в ногу со времен.

– То есть вы производили эти прекрасные ароматные с опьяняющим запахом, разные средства для душа, мыло, гели и так далее, и после всего случившегося перешли на новую для себя продукцию?

– Да, было несвойственно, но подумали, что нужно обезопасить себя и помочь области.

– Ну и, в конце концов, продолжать работу.

– Продолжать работу, безусловно. Нужно создавать альтернативные способы дохода. Любая коммерческая структура – это извлечение прибыли. Поэтому решили попробовать данное направление.

– Как вы почувствовали, что вокруг действительно непростая экономическая обстановка? Как складывались взаимоотношения с поставщиками?

– Появились большие проблемы с логистикой, со сроками поставки сырья и самая запоминающаяся проблема – это увеличение стоимости сырья, в особенности проекта антисептики. Как следствие, увеличение себестоимости. Было принято решение не поднимать цены на продукцию для конечного потребителя. Он не заметил, что кризис и накладные расходы. Мы приняли осознанное решение и снизили себе прибыль, сохранили цены как до пандемии.

– В какой-то степени вы были готовы к тому, что произойдёт? Ведь вы продавали свою продукцию онлайн и на маркетплейсах. Вам это очень сильно помогло?

– Помогло в том плане, что если закрыты оффлайн магазины, то онлайн торговля продолжается и это финансовые поступления на счёт. В принципе маркетплэйсы достаточно развились за эти 2-3 месяца, люди привыкли покупать на маркетплэйсах. Ситуация интересная.

– Действительно, ведь увеличились покупки в Интернете, на вашей продукции это отразилось? Стали больше покупать?

– Всё зависит от позиций. Если люди стали больше сидеть дома и принимать чаще ванну, то бомбочки для ванны в пандемию были на пике популярности.

– Стали покупать больше?

– Да, больше. По всем остальным позициям уровень продаж не скакнул сильно, но изменения в соответствии с прогнозом продаж есть.

– Судя по тому, как вы рассказываете, у вас в бизнесе всё достаточно оптимистично. Вы уже и раньше сотрудничали с Фондом гарантий и развития предпринимательства. В этот непростой период, каким образом у вас складывались отношения, и какой была помощь от Фонда?

– С Фондом у нас отношения начались в 2019 году. Он предоставил нам микрозайм на стартап. Благодаря ему мы потратили эти средства на покупку основных средств, ремонт здания, которое сейчас очень большое по площади. Поддержка фонда оказалась вовремя, в соответствии с их документами произошла реструктуризация нашей задолженности. До октября месяца у нас отсрочка по уплате основного долга, что, не стесняясь, очень положительно вдвойне. Благодаря этой поддержке мы смогли не задерживать зарплату нашим сотрудникам и оплачивать полностью выходные.

–Это существенная поддержка.

– Да, существенная, мы благодарны Фонду. Как говорится, хороша ложка к обеду, а она оказалась к обеду в этой ситуации.

– Но сотрудничество ваше плотно и тесно продолжается не только в финансовом плане?

– Да, не только, у Фонда много обучающих программ. Наши специалисты их посещают, и мне нравится, что на них рассматриваются актуальные программы на злобу дня, продажи на маркетплэйсах, продвижение сайтов. Особенно те вопросы, которые интересны бизнесу на фундаментальных начинаниях, когда это нужно закладывать в проект и закладывать качественно. Поэтому с удовольствием отправляю сотрудников на обучение, сама обучаюсь, в вечернее время, просматриваю записи. Помимо «воздушных отношений» у нас есть четыре финансовых совместных проекта.

– Что это за проекты?

– Не секрет, что в планах псковское производство и рождение псковского косметического бренда. В следующем году мы планируем рассказать об этом нашим покупателям. Фонд активно помогает нам в этом.

– Производителем будете вы?

– Производителем этого косметического псковского бренда будем мы, уже есть название, но оно хранится в секрете. Благодаря фонду будем делать брендирование, придавать визуализацию этому названию и фирменный стиль. В том числе проходить все регистрационные этапы торговой марки, чтобы это был наш цельный бренд и чтобы Псковская область гордилась. Также с Фондом прорабатываем некоторые моменты в плане декларации продукции, это тоже статья расходов. Наше производство только начинается, нужно много задекларировать. На каждый продукт проводится лабораторное исследование, и фонд нам в этом помогает. И работа по сайту компании без него никуда.

– Здесь тоже участвует Фонд?

– Да.

– Я смотрю, что достаточная поддержка от Фонда или всё-таки хотелось бы большего участия?

– Как сказать, всегда хочет больше. Рады любой поддержке. Что касается, стартапа, когда начинается проект, чаще всего это делает малый бизнес, ему нужна поддержка. И хорошо, что она есть. Без неё было бы гораздо сложнее, в какой бы сфере бизнес не начинался.

– Какой опыт вы, как предприниматель, получили благодаря этой экономической ситуации, вызванной коронавирусом?

– Самое первое, что приходит на ум, это принимать быстрые решения. Хотя проект «антисептики» тоже был принят быстрым решением и быстро запущен. По меркам косметической компании – это очень быстрый запуск. Но всё-таки принимать решения нужно ещё быстрее, молниеносно и лавировать между обстоятельствами. Как вывод из ситуации и совет предпринимателям: нужно просчитывать временные затраты на поставку сырья, финансовые разрывы в доходах и расходах, которые имеют место быть и очень актуальны в среде малого бизнеса. Просчитывать время, потому что время – это деньги.