Еще один мост будет отремонтирован в Пскове

12:40, 14 сентября 2020, ПАИ

Еще один мост будет отремонтирован в Пскове в 2021 году. Начались конкурсные процедуры на ремонт моста через реку Милевку на улице Гремячей, сообщил заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Дмитрий Лобунов на заседании бюджетного комитета Псковского областного Собрания.

Депутат регионального парламента Анатолий Тиханов напомнил, что вопрос о ремонте моста обсуждается уже более трех лет.

Проект разработан, контракт на осуществление реконструкции администрация Пскова планирует заключить уже в этом году, ремонтные работы начнутся в 2021-м, заявил Лобунов.