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Экономика

О социальной ответственности и производстве - директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко в эфире ПАИ-live

В Псковском районе на территории особой экономической зоны «Моглино» полным ходом идет строительство завода по производству БОПЭТ-плёнок «Титан-Полимер». Предприятие уже набирает сотрудников, предлагая им конкурентную зарплату и соцпакет. А параллельно реализует социальные инициативы: например, реконструирует фельдшерско-акушерский пункт в Тямше.

О социальной ответственности и о планах по запуску производства в эфире ПАИ-live рассказал директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко.

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