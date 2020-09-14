О социальной ответственности и производстве - директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко в эфире ПАИ-live

14:00, 14 сентября 2020, ПАИ

В Псковском районе на территории особой экономической зоны «Моглино» полным ходом идет строительство завода по производству БОПЭТ-плёнок «Титан-Полимер». Предприятие уже набирает сотрудников, предлагая им конкурентную зарплату и соцпакет. А параллельно реализует социальные инициативы: например, реконструирует фельдшерско-акушерский пункт в Тямше.

О социальной ответственности и о планах по запуску производства в эфире ПАИ-live рассказал директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко.