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Политика

Путин: Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника

Россия рассматривает Белоруссию в качестве ближайшего союзника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 сентября на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщает ТАСС.

В рамках встречи Владимир Путин заявил, что Россия продолжит рассматривать Белоруссию как ближайшего союзника и останется крупнейшим инвестором в экономику этой страны. По словам российского лидера, в ближайшее время Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. Владимир Путин также добавил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19.

«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Белоруссию как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые нами на себя обязательства», – подчеркнул Владимир Путин.

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