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Политика

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 сентября на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем Белоруссию как ближайшего союзника. Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним», – сказал Владимир Путин.

По словам российского лидера, правительства двух стран ведут работу по этому вопросу. Владимир Путин выразил уверенность, что кредит скажется на финансовых рынках Белоруссии. Он также призвал укреплять экономическую кооперацию между Россией и Белоруссией и восстановить товарооборот между двумя странами, который сократился во время пандемии коронавируса.

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