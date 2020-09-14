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Страна и мир

Почти 1,9 млрд рублей выделило правительство на выплаты соцработникам

1,89 млрд рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает официальный портал кабинета министров. Соцработники Псковской области получат 75,5 млн рублей.

Решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней.

Размер выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену.

Такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же выплаты продлят ещё на месяц, в связи с этим принято решение о дополнительном финансировании.

Общая сумма стимулирующих выплат, которые выделялись с апреля, составила более чем 13 млрд рублей.

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