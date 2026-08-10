ВФЛА подала второй иск в CAS против World Athletics из-за санкций

13:59, 10 августа 2026, ПАИ

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с новым иском против Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Цель иска – возвращение российских легкоатлетов на международную арену и отмена ограничений в отношении самой федерации, пишет ТАСС.

В федерации считают, что действующие санкции носят политизированный и избирательный характер. Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский назвал ограничения в отношении российской организации беспрецедентными, отметив, что ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с такими жёсткими мерами. По его словам, санкции не только мешают полноценной работе ВФЛА, но и тормозят развитие лёгкой атлетики в России, особенно среди молодёжи. В федерации намерены последовательно отстаивать свои права и добиваться отмены ограничений через судебные инстанции.

Это уже второй иск ВФЛА в CAS против World Athletics. Первый был подан 9 июля и касался оспаривания решения World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от международных турниров. В начале июля совет World Athletics оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, отстранение которых продолжается с марта 2022 года.

В марте с ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом. В июле Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с отечественных атлетов.

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