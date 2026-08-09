Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа

09:58, 09 августа 2026, ПАИ

Всемирный день книголюбов отмечают сегодня, 9 августа. Как сообщает calend.ru, это праздник писателей, поэтов, литераторов и издателей, типографий и книжных магазинов, а также всех, кто любит читать.

Доступ к литературе значительно упростился с появлением электронных книг. Сегодня целая библиотека помещается в кармане: сотни произведений можно загрузить в обычный смартфон.

Каждый отмечает этот день по-своему. Одни предпочитают уединение с книгой в руках, чтобы отвлечься от повседневных забот. Другие получают удовольствие от прогулки по книжному магазину в поисках долгожданного романа для себя или в подарок. Ещё один способ присоединиться к празднику – почитать сказки детям: это помогает с детства привить любовь к литературе.

В День книголюбов издательства и книжные магазины традиционно проводят выставки и ярмарки-распродажи. Авторы презентуют новые произведения и дарят читателям автографы. Такие мероприятия способствуют популяризации чтения, что является одной из главных задач праздника.