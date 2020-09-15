Эталонный бизнес — Герман Петрушко о развитии проекта «Титан-Полимер»

15:32, 15 сентября 2020, ПАИ

В эфире проекта ПАИ-live Псковского агентства информации ведущий Максим Андреев пообщался с директором компании «Титан-Полимер» Германом Львовичем Петрушко о том, как проходит строительство завода, когда ждать открытия и как будет организовано производство.

Как в СССР

– Герман Львович, уже вовсю идут строительные работы, компания ищет специалистов в Пскове, и я знаю, что уже ведется работа в социальной сфере. Расскажите подробнее, что именно сегодня делается.

– На сегодняшний момент группа компаний «Титан» (и в частности «Титан-Полимер») реализует социальные проекты в населенном пункте Тямша. Мы взяли на себя обязанность по подготовке детской площадки – этот проект уже реализован, сдан. Мы взяли на себя обязанность помочь детскому садику – и эта работа тоже сделана совместно с администрацией Тямши. Мы также берем на себя обязательства в отношении медицинского пункта: надо привести его в порядок, чтобы он достойно выглядел. Знаете, как в Советском Союзе было? Крупный якорный объект, предприятие несло ответственность и за детские садики, и за медицинские учреждения и так далее. Что-то похожее происходит и в нашем случае.

– То есть вы будете шефами этих социальных учреждений?

– Мы помогаем, мы стараемся быть не хуже того, что было великим наследием Советского Союза. Почему мы это делаем? Потому что, когда стоит такой крупный завод, какой строим мы, мы заинтересованы в прохождении нашими работниками медкомиссии. Знаете, в больших поликлиниках есть такой цеховой объект, где люди проходят медкомиссию, куда приходят, если заболели, и наоборот, поликлиника выезжает, когда это нужно, на сам объект и оказывает помощь. Поэтому мы видим в этом большие перспективы не только для себя, но в том числе и для жителей Тямши.

– Эта работа, очевидно, продолжится и после окончания строительства.

– Безусловно, конечно! Мы же никуда отсюда не собираемся уходить. Естественно, что мы будем так же принимать активное участие в плане социальных объектов. В том числе сейчас мы рассматриваем еще объект – обустройство футбольного поля, детской площадки в Неёлово. Рассматриваем, чем мы можем помочь при реставрации ДК. Мы ведем свою социальную программу, которую взяли на себя, мы понимаем, как она должна быть реализована, и это делаем.

– Очевидно, что на местах много проблем. Наверно, уже выстраивается очередь людей, которые просят помочь, обращаются с какими-то своими конкретными нуждами?

– Как и везде. Поэтому естественно, что, когда приходит крупное предприятие, люди приходят к нам со своими чаяниями. Всех выслушиваем, всех принимаем. Двери у нас открыты, ни от кого не прячемся.

Время открытых дверей

– В самом начале, когда еще шло обсуждение проекта создания предприятия, вы возили всех желающих на головное предприятие «Титана».

– Да.

– Вот сейчас общественники, местные жители могут или, может быть, смогут в скором времени увидеть, что именно строится?

– На строительной площадке?

– Да.

– Конечно! Так мы и работаем с общественностью. Посмотрите, нас регулярно посещают жители Тямши, было посещение депутатами этого района: там была делегация из 12 человек. Мы всех приняли, показали абсолютно весь объект, начиная со штаба стройки, а также провели их по самому будущему заводу, показали, как ведутся работы, как происходит монтаж, где находится оборудование, чтобы люди понимали, что мы это оборудование уже привезли, оно стоит на площадке: часть оборудования растаможивается, часть находится еще на площадке. К нам приезжали профсоюзные деятели, и мы также показывали, что делаем, как делаем. Приезжали к нам и другие организации. У нас двери открыты. Единственное, там таможенная зона, надо заранее позвонить, чтобы выписали пропуски.

– Вы сказали про советское наследие. Была такая практика, когда на действующее предприятие приводили школьников, студентов с экскурсиями, чтобы показать, как работает производство. Не уверен, что на стройку можно привести детей, но вы, в принципе, задумывались о такой тоже возможности?

– Да, безусловно! Но сейчас идет стройка – это объект повышенной опасности, вы же понимаете, что там варят, там перемещается тяжелая техника, идет монтаж, подымают тяжелые конструкции. Пока это опасно.

– А если не на стройку, а уже когда будет работать завод?

– А на действующее предприятие – безусловно! Мы рассматриваем такую же программу, какая есть в Омске, когда мы работаем и со школами, и с учебными заведениями: учащиеся приходят к нам, интересуются, рассматривают свою будущую профессию. С этого все начинается. Поэтому мы работаем и со студентами: они приходят к нам, как правило, на практику. И я вам скажу, что очень много ребят потом возвращаются и достигают высоких величин. Поверьте мне, доходит даже до главных энергетиков, до главных технологов и так далее. То есть это нормальная передача поколениям знаний, с этого же все начинается.

Найдем, научим, подготовим!

– Мы начали разговор с социальной сферы – а что касается непосредственно создания предприятия? Сейчас на какой стадии этот процесс находится?

– В настоящий момент у нас идет активная стройка. Корпус находится в последней фазе строительства, идет бетонирование площадок под оборудование. Мы сейчас ожидаем, что в этом месяце к нам приедут немецкие специалисты по шефмонтажу, то есть мы в этом месяце уже должны начать шефмонтаж оборудования.

– И уже вы готовы нанимать сотрудников для работы на заводе?

– Безусловно! Прием на работу идет активно. Жители Псковской области откликнулись на призыв предприятия о найме рабочей силы, и уже сейчас на предприятии работает 60 человек, при этом они все псковские, все псковичи.

– А эти люди сейчас проходят какое-то обучение? Они в резерве?

– Нет, они сейчас находятся на площадке. Механическая группа, естественно, первая начинает проходить процесс боевого крещения. В настоящий момент они устанавливают закладные – поверьте мне, процесс очень ответственный, потому что допуски там не больше миллиметра, и ребята сейчас этим занимаются, они устанавливают закладную. Следующий этап будет после прибытия немецких специалистов: распаковка оборудования и установка его на места, в том числе будет проходить и обучение. А затем уже, когда оборудование будет установлено на свои места, начнется процесс обучения непосредственно на оборудовании и немецкими специалистами, и, естественно, нашими специалистами.

– 60 человек уже наняты и работают – а сколько еще предполагается вакансий занять?

– Предполагается, что на объекте производства пленок будет работать 300 человек (ориентировочная цифра) – это непосредственно прямой персонал, который будет работать сменами, потому что процесс производства не предполагает остановки, это непрерывный процесс. Надо понимать, что это крупнотоннажное производство, поэтому будет организовано четыре смены, люди будут работать посменно. Поэтому планируется где-то 300 человек тех людей, которые будут участвовать в процессе. Плюс еще административный персонал и из смежных областей: это предприятия, которые будут обеспечивать, скажем, объект питанием, транспортные компании, компании-поставщики материалов, в которых мы нуждаемся (поддоны, всевозможные ленты, стреппинг-ленты и так далее – там большой список).

– Когда планируется закрыть сеть вакансий? Есть какой-то дедлайн?

– Дедлайна нет. Предприятие запускается этапами, поэтому будет только наращивание.

– Но сейчас уже вы, очевидно, прощупали псковский рынок труда – есть опасения, что каких-то специальностей нет, будет сложно найти людей?

– Безусловно, есть!

– А какие самые проблемные позиции?

– Проблемные позиции для подобного рода предприятий есть не только в Псковской области, потому что такие предприятия единичны. Скажем, операторы дистанционного управления – это действительно серьезная работа и серьезные требования к людям. Нужны айтишники, потому что программы, которые здесь установлены, очень высокого уровня, электронщики, операторы машинорезательных машин и так далее, особенно там, где будут стоять нейтрализаторы – там нужно иметь достаточно хорошую базу подготовки. Но это в основном технические люди, поэтому мы понимаем, что этих людей найдем и обучим здесь.

– Значит, есть шанс найти здесь людей и переподготовить?

– Да, конечно! Все они будут проходить обучение, потому что оборудование дорогостоящее, люди будут сдавать экзамены на допуск к самостоятельной работе: это будет сначала обучение, потом экзамены, а потом присвоение квалификаций и так далее.

Профсоюзные подарки

– Приглашая людей на вакансии, вы им какие условия предлагаете – и в плане зарплаты, и в плане социального пакета?

– Мы никогда не делали из этого секрета. У нас средняя зарплата по предприятию на данный момент – это где-то 36 тысяч рублей. Скажем, если мы возьмем какие-то отдельные виды профессий, к примеру инженерно-технический персонал, – это где-то 45 тысяч и выше. Если мы возьмем с вами логистов, продавцов, то весь комплекс логистики – это 80-90 тысяч. Предусмотрена также премия – она может быть до 25 %. Предусмотрен повышающий коэффициент за классность, он также повышается до 25 %. Поэтому я думаю, что это люди оценят, когда придут: зарплата белая, мы ничего не прячем. Кроме того, действует доставка людей на предприятие, ежегодное медицинское обслуживание, будет организовано питание. Ко всему прочему на самом предприятии будет медицинский пункт, там будет работать фельдшер. Обучение, обучающие программы, повышение квалификации и так далее – все это мы предлагаем нашим рабочим.

– Мы начали с социального пакета и советского наследия. У крупных советских предприятий были ведомственные лагеря, кружки – в этом направлении вы еще не думали?

– Вы же понимаете, что мы на данный момент не владеем лагерями. Это, скорее, будет профсоюзная работа: конечно, у нас будет свой профсоюзный комитет, который будет уже рассматривать и подарки детям…

– Подарки, путевки.

– Подарки, путевки – все, что связано с нормальным функционированием предприятия. Так происходит в Омске, так же будет происходить и здесь.

– Думаю, услышав последние слова, многие псковичи сейчас заинтересованно потянулись к телефонам, чтобы звонить в отдел кадров «Титан-Полимера».