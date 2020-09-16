0
21:07
Пять мировых рекордов в сфере яхтинга намерен установить россиянин
19:42
Призовые места заняли псковские гребцы на Чемпионате России 2020 в Казани
18:36
Себежане стали лучшими в соревнованиях по подводной охоте
12:45
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению
10:28
Сапсерферы из Пскова собираются поставить рекорд России
17:09
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
14:49
ФОТОФАКТ: 47-я школа Пскова получила инвентарь для регби
Еще новости
Спорт

Пять мировых рекордов в сфере яхтинга намерен установить россиянин

Фото с сайта pixabay.com.

Капитан экспедиции собирается провести в одиночном кругосветном парусном плавании полтора года.

Стартовать Даниил Гаврилов будет из Петербурга примерно в середине июля 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на капитана экспедиции и пресс-службу Rusarc.

Проект уже запущен, и подготовка к плаванию началась. В процессе странствия планируется пройти вокруг обоих полюсов Земли в рекордные сроки.

«Российская школа полярного яхтинга считается одной из самых сильных в мире, в том числе благодаря достижениям нашей команды. В 2010 году мы впервые в истории обошли вокруг Северного полюса под парусами за одну навигацию. С тех пор мы организовали более ста экспедиций в Арктику и Антарктику, включая ежегодную международную регату «Восьмидесятая параллель» и ряд научных проектов», – рассказал Даниил Гаврилов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Пять мировых рекордов в сфере яхтинга намерен установить россиянин
16 сентября 2020
Пять мировых рекордов в сфере яхтинга намерен установить россиянин
Призовые места заняли псковские гребцы на Чемпионате России 2020 в Казани
14 сентября 2020
Призовые места заняли псковские гребцы на Чемпионате России 2020 в Казани
Себежане стали лучшими в соревнованиях по подводной охоте
14 сентября 2020
Себежане стали лучшими в соревнованиях по подводной охоте
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению
14 сентября 2020
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению
Сапсерферы из Пскова собираются поставить рекорд России
12 сентября 2020
Сапсерферы из Пскова собираются поставить рекорд России
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
09 сентября 2020
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
ФОТОФАКТ: 47-я школа Пскова получила инвентарь для регби
09 сентября 2020
ФОТОФАКТ: 47-я школа Пскова получила инвентарь для регби
Бесплатные занятия по воркауту проводят волонтеры в Гдове
09 сентября 2020
Бесплатные занятия по воркауту проводят волонтеры в Гдове

Идет загрузка...