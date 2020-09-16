Пять мировых рекордов в сфере яхтинга намерен установить россиянин

21:07, 16 сентября 2020, ПАИ

Капитан экспедиции собирается провести в одиночном кругосветном парусном плавании полтора года.

Стартовать Даниил Гаврилов будет из Петербурга примерно в середине июля 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на капитана экспедиции и пресс-службу Rusarc.

Проект уже запущен, и подготовка к плаванию началась. В процессе странствия планируется пройти вокруг обоих полюсов Земли в рекордные сроки.

«Российская школа полярного яхтинга считается одной из самых сильных в мире, в том числе благодаря достижениям нашей команды. В 2010 году мы впервые в истории обошли вокруг Северного полюса под парусами за одну навигацию. С тех пор мы организовали более ста экспедиций в Арктику и Антарктику, включая ежегодную международную регату «Восьмидесятая параллель» и ряд научных проектов», – рассказал Даниил Гаврилов.