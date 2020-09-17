#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы

12:40, 17 сентября 2020, ПАИ

Два года назад жители Псковской области избрали губернатором Михаила Ведерникова. 17 сентября 2018 года он вступил в должность губернатора Псковской области. Что изменилось в регионе за это время и какие преобразования оказались самыми значимыми для псковичей, узнали корреспонденты Псковского агентства информации у жителей Пскова.

Первое место в топе достижений псковского губернатора, по результатам опроса, разделяют благоустройство парков и ремонт дорог. Это первое, о чем говорили псковичи на улицах. «Город Псков процветает. Улицы стали намного чище, а дороги ровнее. И стало много прогулочных зон. Я думаю, жителям Пскова это очень приятно», - поделилась псковичка с корреспондентами.

Жители области отметили, что запуск «Ласточки» сделал поездки в Санкт-Петербург быстрыми и комфортными, а на самолете сейчас можно улететь из Пскова в столицу, в Калининград и на юг России.

Маленькие жители Борисовичей в этом году пошли в новый детский сад и школу, подростки осваивают спортивные площадки у «Юности» и колледжа искусств, а школьники ходят на занятия в «Кванториум» и IT-куб.

Псковичи отметили, что в последние годы в Пскове облагораживают не только общественные пространства и прогулочные зоны, но и реставрируют музейные объекты. Недавно открылись Варлаамовский угол и палаты Постникова, идет реставрация Поганкиных палат. «Город очень сильно меняется, и я считаю, что все идет городу только на пользу», - говорили люди на улицах.

Молодые псковичи рассказали журналистам, что узнают последние новости из «Инстаграма» губернатора: узнавать информацию они предпочитают в соцсетях, причем напрямую от главы региона.

«Здесь прекрасно! Посмотрите, какие цветочки, какие елочки. Сижу как в раю!» - восклицала бабушка в парке на улице Пушкина.

Свое восхищение городом выразили и туристы. «Псков на меня произвел потрясающее впечатление! - поделилась петербурженка. - Я не ожидала такой красоты. У вас очень чистый город, очень красивый. Все сделано для туристов. И самое главное – у вас очень отзывчивые люди».